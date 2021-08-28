В Иркутской области ДПС остановила подростка, который на машине вёз домой нетрезвого отца

Подростка за рулем «Тойоты» задержали в городе Тулун Иркутской области. Выяснилось, что 13-летний мальчик оказывал услугу «трезвый водитель» для своего отца, который не смог вести машину из-за алкогольного опьянения, сообщает 28 августа пресс-служба регионального ГУ МВД.



Машину для проверки инспекторы ДПС остановили в ночь на 27 августа. На месте водителя оказался 13-летний подросток, который по поручению отца двигался из магазина домой. Отец объяснил правоохранителям, что сам не мог управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения.