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В Иркутской области ДПС остановила подростка, который на машине вёз домой нетрезвого отца

Подростка за рулем «Тойоты» задержали в городе Тулун Иркутской области. Выяснилось, что 13-летний мальчик оказывал услугу «трезвый водитель» для своего отца, который не смог вести машину из-за алкогольного опьянения, сообщает 28 августа пресс-служба регионального ГУ МВД.

Машину для проверки инспекторы ДПС остановили в ночь на 27 августа. На месте водителя оказался 13-летний подросток, который по поручению отца двигался из магазина домой. Отец объяснил правоохранителям, что сам не мог управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения.

«За передачу управления транспортным средством мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. В комиссию по делам несовершеннолетних направлены материалы по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию ребенка», — добавили в пресс-службе.

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Комментарии (3)

266218398
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме...нт на лекарства необходимо 5000.

если оставите свои координаты, обещаю вернуть вам средства с первой 3арплаты.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340..
simak
Конечно, дети в 13 лет не должны водить автомобили, но - сама его способность на это без ДТП говорит о НАДЛЕЖАЩЕМ исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка. Во-первых, потому что ребёнок взялся и сделал. Во-вторых, потому что он это смог. Это хорошо воспитанный ребёнок, который в отличии от сверстников не сидит сутками в компьютерных играх.
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