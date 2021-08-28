На Солнце произошла серия вспышек

Серия вспышек произошла на Солнце. Об этом 28 августа сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
За последние сутки ученые обнаружили семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.
Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени
Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.