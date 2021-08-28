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На Солнце произошла серия вспышек

Серия вспышек произошла на Солнце. Об этом 28 августа сообщает Центр прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

За последние сутки ученые обнаружили семь вспышек класса C. Этим утром зафиксировали более мощную вспышку класса М.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН подняла индекс активности звезды до оранжевого уровня.

Вспышки классифицируются в зависимости от мощности: A, B, C, M и X. Облака плазмы, которые выбрасывает в такие моменты Солнце, через два-три дня могут привести к магнитной буре на Земле.

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