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Российские спортсмены на Паралимпиаде за день выиграли четыре золотые и десять бронзовых медалей

Сборная России выиграла 14 медалей на Паралимпиаде в Токио 28 августа. Из них — четыре золотые награды и десять бронзовых.

Обладателями медалей высшего достоинства стали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1 500 м, Елена Прокофьева в настольном теннисе, пловцы Роман Жданов на дистанции 150 м комплексным плаванием и Андрей Граничка на дистанции 200 м брассом.

Бронзовыми призёрами стали легкоатлеты Александр Костин в беге на 5 000 м и Анастасия Соловьева — на 400 м, Юрий Ноздрунов, Надежда Пушпашева и Раиса Чебаника в настольном теннисе, пловцы Наталия Буткова на дистанции 150 м и Мария Павлова — на 200 м (обе — в комплексном плавании), фехтовальщики Никита Нагаев и Людмила Васильева в соревновании рапиристов, лучники Елена Крутова и Алексей Леонов в миксте.

Всего у сборной России теперь 40 медалей — 13 золотых, 7 серебряных, 20 бронзовых. В медальном зачете отечественная команда занимает третье место. Лидирует Китай (30, 21, 26), на втором месте находится Великобритания (16, 12, 15).

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