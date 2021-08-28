Российские спортсмены на Паралимпиаде за день выиграли четыре золотые и десять бронзовых медалей

Сборная России выиграла 14 медалей на Паралимпиаде в Токио 28 августа. Из них — четыре золотые награды и десять бронзовых.
Обладателями медалей высшего достоинства стали легкоатлет Александр Яремчук в беге на
Бронзовыми призёрами стали легкоатлеты Александр Костин в беге на
Всего у сборной России теперь 40 медалей — 13 золотых, 7 серебряных, 20 бронзовых. В медальном зачете отечественная команда занимает третье место. Лидирует Китай (30, 21, 26), на втором месте находится Великобритания (16, 12, 15).