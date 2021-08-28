Российские спортсмены на Паралимпиаде за день выиграли четыре золотые и десять бронзовых медалей

Сборная России выиграла 14 медалей на Паралимпиаде в Токио 28 августа. Из них — четыре золотые награды и десять бронзовых.



Обладателями медалей высшего достоинства стали легкоатлет Александр Яремчук в беге на 1 500 м , Елена Прокофьева в настольном теннисе, пловцы Роман Жданов на дистанции 150 м комплексным плаванием и Андрей Граничка на дистанции 200 м брассом.