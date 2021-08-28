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У Дыбенко легковушка ушла в забор. Эвакуировать водителя из завалившегося грузовика помогали прохожие

Опрокинувшийся после ДТП грузовик перекрыл движение по проспекту Большевиков в Петербурге

Серьёзная авария парализовала движение по проспекту Большевиков в Невском районе Петербурга 28 августа. О ДТП в социальных сетях около шести вечера рассказали очевидцы.

На проспекте Большевиков напротив входа на станцию метро «Улица Дыбенко» столкнулись грузовой фургон и легковушка. От удара легковой автомобиль вынесло на ограждение, грузовик завалился на бок.

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«Удар был очень сильный. Скорая проезжала мимо, поэтому буквально уже через минуту после аварии была на месте случившегося. И пожарные тоже оперативно подъехали», — рассказали в социальных сетях очевидцы.

Прохожие забрались на кабину грузовика и помогли мужчине из неё выбраться. В полиции уточняют информацию о пострадавших.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на проспекте Большевиков и улице Дыбенко образовался затор.

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