Серьёзная авария парализовала движение по проспекту Большевиков в Невском районе Петербурга 28 августа. О ДТП в социальных сетях около шести вечера рассказали очевидцы.
На проспекте Большевиков напротив входа на станцию метро «Улица Дыбенко» столкнулись грузовой фургон и легковушка. От удара легковой автомобиль вынесло на ограждение, грузовик завалился на бок.
«Удар был очень сильный. Скорая проезжала мимо, поэтому буквально уже через минуту после аварии была на месте случившегося. И пожарные тоже оперативно подъехали», — рассказали в социальных сетях очевидцы.
Прохожие забрались на кабину грузовика и помогли мужчине из неё выбраться. В полиции уточняют информацию о пострадавших.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на проспекте Большевиков и улице Дыбенко образовался затор.