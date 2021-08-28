Женщина-водитель погибла в аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 августа.
На автодороге А120 «Южное полукольцо» «Хёндэ Солярис» после обгона вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Мерседесом». Управляла «Солярисом» 35-летняя женщина, от полученных травм она скончалась до прибытия скорой.
«Пассажиры «Хендай Соляриса» 34-летний мужчина и 3-летний ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. Водитель «Мерседеса» находится в состоянии средней тяжести», — уточнили в полиции.
Из-за ДТП трассу перекрывали, в настоящее время движение восстановлено.