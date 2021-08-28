Женщина-водитель погибла в аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 28 августа.



На автодороге А120 «Южное полукольцо» «Хёндэ Солярис» после обгона вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Мерседесом». Управляла «Солярисом» 35-летняя женщина, от полученных травм она скончалась до прибытия скорой.