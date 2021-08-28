Удачно завершилось для петербургских юных яхтсменов первенство Европы по командным гонкам в классе «Оптимист», которое проходило в Италии на озере Ледро. Сборная России в составе Никиты Черных, Владимира Любомирова, Анастасии Бабановой (все трое — Академия парусного спорта, Санкт-Петербург) и Алисы Ивановой (ПК «Водник», Московская область) отлично прошла каждую стадию первенства и заслуженно завоевала бронзовые награды, сообщает 28 августа пресс-служба Яхт-клуба Санкт-Петербурга.
Автор: Saint Petersburg Yacht Club / YouTube
— Мне сегодня всё понравилось, — заявил капитан российской команды Никита Черных. — Мы очень хорошо отгонялись в матче за третье место. В последней гонке мы одержали разгромную победу с приходами 1–2–3–4, потому что мне удалось тактически задержать хорватов и обеспечить команде такое преимущество. В принципе, для нас эта регата сложилась очень удачно.
Яхта «Оптимист» — гоночный одноместный швертбот международного класса со шпринтовым парусным вооружением. Применяется для обучения основам парусного спорта детей от 7 до 15 лет. Большинство легендарных олимпийских чемпионов, чемпионов мира, покорителей океанов и морей начинали свое знакомство с парусным спортом именно с этой маленькой лодки.