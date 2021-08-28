Футболист юношеской сборной Афганистана разбился при попытке зацепиться за шасси американского самолёта, покидающего Кабул

Одним из тех, кто пытался зацепиться за шасси американских самолётов, покидающих Кабул, оказался 17-летний полузащитник юношеской сборной Афганистана по футболу Заки Анвари. Как сообщили в пресс-службе главного управления физического воспитания и спорта Афганистана, юноша сорвался, когда судно стало набирать высоту, и разбился при падении.

Как выяснили журналисты The Wall Street Journal , молодой человек за несколько часов до своей гибели звонил старшему брату Закиру. В разговоре он заявил, что если не сбежит из Афганистана, то больше никогда не сможет играть в футбол. Отмечается, что Заки Анвари был из поколения афганцев, никогда не живших при талибах* и напуганных их приходом к власти

С 2018-го подросток стал играть за юношескую сборную Афганистана.

Международные футбольные организации выразили соболезнования и напомнили о других афганских спортсменах, нуждающихся в помощи.

«ФИФА была шокирована и опечалена трагической смертью Заки Анвари. Наши глубочайшие соболезнования семье и близким Заки», — заявили в Международной федерации футбола.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан. По оценке ООН, полмиллиона человек в общей сложности могут покинуть Афганистан в поисках убежища по итогам текущего года.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.