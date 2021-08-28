FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
73.99р87.03р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
6
Печать

Звезда «Реальных пацанов» Марина Федункив празднует свадьбу с молодым бизнесменом из Италии

Актриса и резидентка Comedy Woman Марина Федункив 28 августа празднует свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Торжество артистка решила провести в свой день рождения, сегодня ей исполняется 50 лет. Ее избранник на 13 лет моложе.

Двойной праздник Марина Федункив отмечает в отеле Hyatt Regency в центре Москвы, пишет StarHit. Поздравить пару прибыли Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие.

ПоделитьсяПоделиться

Стефано Маджи является советником президента Итало-российской торговой палаты, а также директором по маркетингу и членом правления Mikro Kapital Group.

Марина Федункив — российская комедийная актриса кино и телевидения, певица, известная по роли мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны» и участию в шоу Comedy Woman.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Moscow_Men
Пошёл 2-й месяц праздноывания.
266216097
А как же Арменка???
Милая +
На свадьбе перечислены представители только одной стороны. Отсутствие группы поддержки молодого бизнесмена не предвещает комедийного продолжения.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний