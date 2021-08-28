Актриса и резидентка Comedy Woman Марина Федункив 28 августа празднует свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Торжество артистка решила провести в свой день рождения, сегодня ей исполняется 50 лет. Ее избранник на 13 лет моложе.



Двойной праздник Марина Федункив отмечает в отеле Hyatt Regency в центре Москвы, пишет StarHit. Поздравить пару прибыли Александр Ревва, Сергей Лазарев, Гарик Харламов, Николай Басков, Николай Цискаридзе, Айза Долматова, Лера Кудрявцева, Екатерина Скулкина, Елена Малышева и многие другие.