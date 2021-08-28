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Петербуржец в Кронштадте передвинул корабль Балтийского флота и установил рекорд Гиннесса

Петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк установил рекорд Гиннесса в Кронштадте 28 августа. В рамках «Фестиваля тельняшки» он в одиночку буксировал корвет Балтийского флота «Сообразительный» водоизмещением около трех тысяч тонн на расстояние до двух метров. Достижением 30-летний спортсмен поделился в своем Instargram.

сторис в instagram / vovkd_0804

Денис Вовк — один из сильнейших атлетов России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, победитель соревнований по кросслифтингу.

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Комментарии (3)

265055770
Какая-то неспортивная и ненаучная дисциплина. По водоизмещению и расстоянию невозможно определить ни приложенную силу, ни затраченную энергию.
AlBerkut
Ну вот и отлично, будет теперь вместо буксира в походы ходить 😉😎😂😂
266206839
Как говорил В.И.Ленин: "дети рабочих голодают...", но всем же пофигу...
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