Петербургский спортсмен-экстремал Денис Вовк установил рекорд Гиннесса в Кронштадте 28 августа. В рамках «Фестиваля тельняшки» он в одиночку буксировал корвет Балтийского флота «Сообразительный» водоизмещением около трех тысяч тонн на расстояние до двух метров. Достижением 30-летний спортсмен поделился в своем Instargram.
сторис в instagram / vovkd_0804
Денис Вовк — один из сильнейших атлетов России в дисциплине «Силовой экстрим» в категории до 90 килограммов, спортивный видеоблогер, обладатель трех мировых рекордов, победитель соревнований по кросслифтингу.