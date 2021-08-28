Эксперт Минздрава: У переболевших коронавирусом иммунитет сильнее, чем у вакцинированных

У переболевших коронавирусом людей иммунитет мощнее и лучше защищает от повторного заражения, чем у вакцинированных. Об этом 28 августа сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.



«Иммунитет после болезни более сильный, более напряженный. Он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Драпкиной, антительный ответ от вакцинации будет меньше, чем от перенесенного ковида.