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Эксперт Минздрава: У переболевших коронавирусом иммунитет сильнее, чем у вакцинированных

У переболевших коронавирусом людей иммунитет мощнее и лучше защищает от повторного заражения, чем у вакцинированных. Об этом 28 августа сообщила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

«Иммунитет после болезни более сильный, более напряженный. Он, на мой взгляд, лучше защищает от повторного заражения», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Драпкиной, антительный ответ от вакцинации будет меньше, чем от перенесенного ковида.

При этом эксперт добавила, что лучше вакцинироваться, чтобы не болеть.

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Комментарии (8)

Ref
А если я в марте вакцинировался, а в июле переболел ковидом, то у меня иммунитет сильнее сильного или как?
AleksandrP
Ну вот хоть правду начали понемногу говорить
Dazdraperma
Устройте батттл между экспертами Минздрава. Десять на десять. В одной команде путь бъются те, кто считает что иммунитет после болезни сильнее, чем после уколизации. В другой- те кто наоборот. И пусть лупят друг друга в прямом эфире. Та команда, в которой последний боец останется на ногах - та победила. И, значит, тот иммунитет сильнее.
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