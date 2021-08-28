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В Италии старейшая жительница страны умерла в возрасте 112 лет

Старейшая жительница Италии Мария Олива умерла в возрасте 112 лет у себя дома на острове Сицилия. Об этом пишет 28 августа агентство ANSA.

У женщины, которая 16 апреля отметила 112-летие, было восемь детей, из которых сегодня живы пятеро, и 58 внуков и правнуков. По данным агентства, в 2018 году она встретилась с папой римским Франциском во время его пастырского визита на Сицилию.

Теперь титул самой пожилой жительницы Италии переняла Ида Дзоккарато, которая 24 мая также отпраздновала свой 112-й день рождения.

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