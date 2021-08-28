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«Зенит» может сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов на нейтральной территории

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Зенит» может пройти на нейтральном поле. Об этом «Фонтанке» 28 августа сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Игра должна была пройти в Лондоне 14 сентября, однако из-за того, что большинство игроков сине-бело-голубых привиты «Спутником V», который не признан в Великобритании, въезд российской команды оказался под вопросом.

«Действительно, существует ряд ограничений, которые могут повлиять на место проведения гостевого матча с «Челси». Конечно, и клубы, и УЕФА следят за ситуацией и прорабатывают возможные пути оптимального для всех решения — до 2 сентября должно быть принято окончательное решение», — заявили в «Зените».

Если «Челси» не даст стопроцентной гарантии, что у петербуржцев не возникнет проблем с въездом на территорию Англии, то матч перенесут на нейтральную территорию.

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Комментарии (6)

AleksandrP
Наших болельщиков даже на собственный стадион не пускают - что тогда уж говорить о Лондоне.
mccaron
Англичанка сама себе гадит. Абрамович почему в стороне?
Cashmare
какая разница, где позориться
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