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Петербуржец Костин стал бронзовым медалистом Паралимпиады в Токио в беге на 5000 метров

Петербургский спортсмен Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 5 000 метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Он финишировал с результатом 14 минут 37,42 секунды.

Золото взял Ясин Ухдади из Испании, серебро — австралиец Джарид Клиффорд.

«В финале показал всё, что мог, — заявил Костин на пресс-конференции после соревнований. — Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь всё, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, с каждым километром тело нагревалось, было всё тяжелее и тяжелее, но справился».

Костину 26 лет. Он чемпион Европы 2021 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.

Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября.

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