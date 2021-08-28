Петербуржец Костин стал бронзовым медалистом Паралимпиады в Токио в беге на 5000 метров

Петербургский спортсмен Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на
Золото взял Ясин Ухдади из Испании, серебро — австралиец Джарид Клиффорд.
«В финале показал всё, что мог, — заявил Костин на пресс-конференции после соревнований. — Тяжело было добежать до самого последнего круга, а на последнем ты просто выдаешь финиш и не думаешь ни о чем. Даже отключаешься и выдаешь всё, что у тебя осталось. Выступать в такую жару очень тяжело, с каждым километром тело нагревалось, было всё тяжелее и тяжелее, но справился».
Костину 26 лет. Он чемпион Европы 2021 года и бронзовый призер чемпионата мира 2019 года.
Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября.