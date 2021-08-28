В Петербурге за сутки насчитали больше 1400 заболевших коронавирусом и 36 новых смертей

Всего в России зафиксировано 19 492 новых заболевших. Лидирует по приросту Москва, где заразились 1 498 человек. На втором месте — Петербург.



За сутки в стране от коронавируса умерли 799 человек, 55 смертей зарегистрировано в Москве, 36 — в Петербурге.