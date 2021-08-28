Всего в России зафиксировано
За сутки в стране от коронавируса умерли 799 человек, 55 смертей зарегистрировано в Москве, 36 — в Петербурге.
За всю пандемию в городе на Неве выявлено
В Петербурге за сутки насчитали больше 1400 заболевших коронавирусом и 36 новых смертей
За последние сутки в Петербурге выявили
Всего в России зафиксировано
За сутки в стране от коронавируса умерли 799 человек, 55 смертей зарегистрировано в Москве, 36 — в Петербурге.
За всю пандемию в городе на Неве выявлено
28 августа 2021, 13:23Эксперт Минздрава: У переболевших коронавирусом иммунитет сильнее, чем у вакцинированных
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter