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В Петербурге за сутки насчитали больше 1400 заболевших коронавирусом и 36 новых смертей

За последние сутки в Петербурге выявили 1 406 новых случаев заболевания коронавирусом. Накануне их насчитали 1 395. Об этом сообщает оперативный штаб 28 августа.

Всего в России зафиксировано 19 492 новых заболевших. Лидирует по приросту Москва, где заразились 1 498 человек. На втором месте — Петербург.

За сутки в стране от коронавируса умерли 799 человек, 55 смертей зарегистрировано в Москве, 36 — в Петербурге.

За всю пандемию в городе на Неве выявлено 573 963 случая коронавируса, умерли 20 479 пациентов.

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Комментарии (5)

AleksandrP
Откуда такое огромное число смертей?
В Европе от того же самого варианта "дельта" умирает на порядок меньше.
Два варианта вижу: либо это намеренное завышение (уж не знаю, зачем, может, выгодно кому), либо - цифры правдивы и, значит - это чудовищное неумение лечить коронавирус. Низкий уровень мастерства врачей, недостаток всего на свете и так далее...
264527831
Привитых уже много, а толку?
Kuzma
здоровья всем заболевшим.есть мнение,что прививки от гриппа и пневмонии помогают многим. хотя я и не биолог, но практика показывает.
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