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Российская спортсменка Прокофьева стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио в 50 лет

Россиянка Елена Прокофьева обыграла француженку Леа Ферне в финале турнира по настольному теннису на Паралимпийских играх в Токио 28 августа. Встреча завершилась со счетом 11:4, 8:11, 11:8, 11:5 в пользу Прокофьевой.

Соревнования проходили в классе 11, к нему относятся лица с интеллектуальными нарушениями. Прокофьевой 50 лет. Она — двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями.

Сборная России идет на третьем месте в медальном зачете с 11 золотыми, 7 серебряными и 14 бронзовыми медалями. Лидирует Китай (20–12–19), Великобритания занимает вторую строчку (12–11–14).

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

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