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Любителя пострелять в парке задержали на юго-западе Петербурга

Мужчина с пневматическим ружьём потревожил любителей пеших прогулок в Красносельском районе Петербурга. До дома стрелок дойти не успел.

Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, накануне днём в полицию поступило сообщение о стрельбе в Полежаевском парке на участке между улицей Авангардной и проспектом Ветеранов. Очевидцы заметили высокого мужчину с оружием. Приехавшие на место оперативники стрелка не застали.

Позже на Авангардной улице был задержан 55-летний мужчина. У него изъяли пневматическое ружьё и три магазина с патронами.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

killbeachtrash
Чем помешал то ? Если 4,5 мм то калибр безлицензионный ( в подробности вникать не буду). Если PCP, то магазины у них есть. Стукачество плотно входит в ряды Россиян. Ворон и голубей полгорода - все з...о и помойки-урны растащены. Лучше б на это обратили внимание.
Аппаратчик мокрой классификации
"пневматическое ружьё и три магазина с патронами." - покажите мне это! Я хочу на это посмотреть!
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