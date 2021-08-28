Любителя пострелять в парке задержали на юго-западе Петербурга

Мужчина с пневматическим ружьём потревожил любителей пеших прогулок в Красносельском районе Петербурга. До дома стрелок дойти не успел.



Как стало известно «Фонтанке» 28 августа, накануне днём в полицию поступило сообщение о стрельбе в Полежаевском парке на участке между улицей Авангардной и проспектом Ветеранов. Очевидцы заметили высокого мужчину с оружием. Приехавшие на место оперативники стрелка не застали.

Позже на Авангардной улице был задержан 55-летний мужчина. У него изъяли пневматическое ружьё и три магазина с патронами.