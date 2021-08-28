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Глава Apple продал акции компании почти на 800 млн долларов

Глава Apple Тим Кук продал акции компании на общую сумму в 752 млн долларов. Как пишет 27 августа The Bell, Кук получал эти бумаги в течение последних десяти лет в качестве бонусов — с тех пор, как возглавил компанию в 2011-м.

За это время акции Apple подорожали в три раза, в августе они стоили рекордные $151,12 за штуку. Кук продал примерно 5 млн бумаг по цене от 148 до 150 долларов.

Глава Apple еще в 2015 году говорил, что большую часть своего состояния он собирается пожертвовать на благотворительность.

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