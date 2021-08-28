«Хочу привиться от коронавируса, но боюсь». Как психиатры лечат от новой фобии

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Оказывается, человек может даже осознавать, что вакцинация ему нужна, но решиться на нее не в состоянии. И не всегда понятно — страх лишает способности рассуждать рационально или антипрививочная идея овладела умом так, что с места не сдвинешься. Как рассказал «Фонтанке» Станислав Полторак, к.м.н., психиатр, психотерапевт НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, конечно, идейные антипрививочники к врачу не ходят. Обращаются за помощью те, кто хочет, но не может совладать с этим самым страхом.



Станислав Полторак Фото: из личного архива Поделиться Поделиться







Любая фобия мешает жить. Боязнь летать в самолете, боязнь открытых пространств или, наоборот, закрытых, боязнь вакцинироваться от коронавируса — разные страхи и работают психиатры и психотерапевты с ними по-разному, несмотря на то, что во всех случаях ключевое слово — «боязнь».

— Человек, который боится летать в самолете, страдает не столько от того, что боится упасть и разбиться, сколько того, что он ничего не контролирует. Задача врача — снизить уровень потребности в контроле, научить пациента передавать этот контроль пилоту, хотя бы на время полета. Такая же ситуация с теми, кто боится открытых или закрытых пространств. Человек не может контролировать все, что окружает его в открытом пространстве. В закрытом — хочет знать, что выйдет из лифта или из вагона метро, когда захочет. В основе всех невротических состояний лежит желание тотального контроля и желание быть готовым ко всему: через 50 лет должно что-то произойти, а я уже сейчас готов.

Как объясняет врач, организм этого не понимает — он готов реагировать на конкретную проблему, но когда ее нет, а напряжение достигает крайних величин, возникают панические атаки, колебания давления, вегетативные нарушения и все, что угодно. С пациентом, который боится прививки, все по-другому, он не боится потерять контроль над ее последствиями — он их увидит. Он боится самих последствий, причем часто надуманных. И хочет, чтобы кто-то взял на себя ответственность за них. Врач становится тем самым человеком, который готов за них отвечать.

«Как-то я видел сюжет, в котором корреспондент опрашивал прохожих, сделали они прививку от коронавируса или нет, и почему, — рассказывает психиатр. — У нас народ говорил черт знает что: не будем вакцинироваться — мы оппозиционеры, на нас ставят опыты, нас чипируют и так далее. В Израиле отвечали, что сделали, потому что так рекомендовал врач. То есть пациенту нужен тот самый авторитет, который скажет: «Надо». И я должен оправдать его доверие — взять ответственность на себя за его решение вакцинироваться».

Врач вряд ли сможет переубедить уверенного в том, что «прививка вмешивается в генетический код», в том, что это «заговор мирового империализма». Или в том после прививки начнется другая жизнь: из Пети Иванова он превратится в Федю Петрова. Практически невозможно доказать, что нельзя придавать прививкам того значения, которого они не имеют. В этом уверен Станислав Полторак. «Ну, скажу я: «Ходите без маски, заражайтесь, отправляйтесь на кладбище. Альтернатива — сделать прививку и даже если заболеете, остаетесь в живых». Они-то тоже это понимают, раз уж пришли ко мне, — говорит он. — Наши пациенты это люди с тревожно-мнительными особенностями личности. Они приходят к доктору не для того, чтобы тот убедил сделать прививку, а чтобы снизить уровень тревоги. Человек хочет защититься от коронавируса, но ему что-то мешает. Я должен понять, что это, и снизить его уровень напряжения, улучшить сон и психо-эмоциональное состояние в целом, выраженность, частоту и интенсивность навязчивых мыслей («сделаю прививку и со мной произойдет что-то плохое»). То есть вовсе не обязательно впрямую убеждать вакцинироваться. Беседуя с пациентом, я должен показать, что его тревоги чрезмерны. Пусть лучше человек принимает решения, прививаться или нет, в эмоционально стабильном состоянии, чем в паническом из-за навязчивых страхов.



Бывает, конечно, что человек и после консультации не готов отправиться в пункт вакцинации. Тут уж ничего не поделаешь, считает Станислав Полторак: «Если человек пролечил язву у гастроэнтеролога, ему запретили есть жирное, соленое, острое и пить водку. А он вышел от врача — напился и закусил салом. Доктор ничего не может сделать — человек принимает решение сам на основании полученной информации».

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

