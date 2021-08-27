Депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой и готов повторить

Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский в эфире шоу телеканала «Лайф» «Дайте сказать» 27 августа заявил, что гордится проведенной в 2018 году пенсионной реформой. Он подчеркнул, что решение этого вопроса можно было отложить, но это якобы привело бы к катастрофе.
«У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: «Всё в порядке, всё хорошо». А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа», — заявил Боярский.
Если бы ему представилась возможность проголосовать еще раз по этому вопросу, он бы не сомневался и поддержал своих товарищей по партии «Единая Россия», которые, по его словам, «с открытым забралом выходили к людям» и объясняли необходимость реформы.
Отметим, пока пенсионная реформа не смогла решить проблемы дефицита Пенсионного фонда, который в 2021 году достиг 494,8 млрд рублей. Как сообщали СМИ, в Минтруда подготовили перечень из 40 источников для покрытия дефицита, однако эксперты сомневаются, что и это позволит решить проблему окончательно.