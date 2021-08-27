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Депутат Боярский заявил, что гордится пенсионной реформой и готов повторить

Депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский в эфире шоу телеканала «Лайф» «Дайте сказать» 27 августа заявил, что гордится проведенной в 2018 году пенсионной реформой. Он подчеркнул, что решение этого вопроса можно было отложить, но это якобы привело бы к катастрофе.

«У нас там вот такая дырка в корабле, а мы бы выходили и говорили: «Всё в порядке, всё хорошо». А потом сошли бы с трапа, и этот корабль пришлось бы спасать уже не постепенно, как мы с правительством это растянули на годы, а нужно было бы рубить по живому. И это был бы стресс, это была бы такая катастрофа», — заявил Боярский.

Если бы ему представилась возможность проголосовать еще раз по этому вопросу, он бы не сомневался и поддержал своих товарищей по партии «Единая Россия», которые, по его словам, «с открытым забралом выходили к людям» и объясняли необходимость реформы.

Отметим, пока пенсионная реформа не смогла решить проблемы дефицита Пенсионного фонда, который в 2021 году достиг 494,8 млрд рублей. Как сообщали СМИ, в Минтруда подготовили перечень из 40 источников для покрытия дефицита, однако эксперты сомневаются, что и это позволит решить проблему окончательно.

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Комментарии (4)

Zheleznyak
the best, I licked my tonsils
Жора__
мужчина(???) с низкой социальной ответственностью! И этим гордится?
260695091
одним словом-ер
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