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«Яндекс» может выплатить более 4 млрд рублей штрафа по делу о «колдунщиках»

«Яндекс» оценил в 4,377 млрд рублей вероятную сумму, которую ему придется потратить на решение нормативно-правовых вопросов, в том числе административное дело, рассматриваемое ФАС. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на отчёт Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», за второй квартал.

Еще в 3,275 млрд рублей компании могут обойтись другие юридические дела, связанные с претензиями по трудоустройству, вопросами данных и конфиденциальности, компенсациями по ДТП в сегменте «Такси» и так далее. Ответственность в отношении претензий компания не признаёт.

ФАС с середины прошлого года рассматривает жалобу Avito, «Туту.ру», «Циан», ivi, 2ГИС и других компаний на так называемые колдунщики — интерактивные виджеты, появляющиеся на странице результатов поиска. В них «Яндекс» в основном рекламировал собственные сервисы. В феврале 2021 года ФАС по результатам проверки вынесла предупреждение поисковику и выставила условие, чтобы он прекратил дискриминировать другие сервисы и до 1 апреля создал равные условия для всех компаний.

«Яндекс» не выполнил требования, и ФАС возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции». https://www.fontanka.ru/2021/04/13/69864806/ Очередное заседание по делу назначено на 23 сентября, сообщили в пресс-службе ФАС.

В пресс-службе «Яндекса» сказали, что в своем отчете компания отражает «все возможные риски, которые имеют гипотетическую вероятность, в том числе максимально возможный размер штрафа по делу о поисковой выдаче».

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Комментарии (4)

Жора__
задолбал этот яндекс со своей рекламой!
266217489
3дравствуйте, добрые люди. Очень прошу вашей помощи. Мне 37 лет. Переболела ковидом, и 2,5 месяца не могу вылечиться от осложнений- бронхоэктатическая боле3нь, и проблемы с суставами, хромаю сейчас. Работала бе3 оформления и осталась бе3 больничных выплат. Живу одна. Средства 3акончились, а обратиться 3а помощью не к кому. Ищу любые подработки, стараюсь как-то выкрутиться, но не всегда получается, и приход....ится экономить даже с едой. Очень стыдно просить, но по-другому уже не справляюсь.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты

два-202 2003 7520 0340
pagero999
у ЯндеХа денег хватит на любые штрафы))) это покруче нефтяной жилы дыра)))
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