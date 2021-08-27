«Яндекс» может выплатить более 4 млрд рублей штрафа по делу о «колдунщиках»

Еще в 3,275 млрд рублей компании могут обойтись другие юридические дела, связанные с претензиями по трудоустройству, вопросами данных и конфиденциальности, компенсациями по ДТП в сегменте «Такси» и так далее. Ответственность в отношении претензий компания не признаёт.

«Яндекс» оценил в 4,377 млрд рублей вероятную сумму, которую ему придется потратить на решение нормативно-правовых вопросов, в том числе административное дело, рассматриваемое ФАС. Об этом 27 августа сообщает РБК со ссылкой на отчёт Yandex N.V., головной компании группы «Яндекс», за второй квартал.

ФАС с середины прошлого года рассматривает жалобу Avito, «Туту.ру», «Циан», ivi, 2ГИС и других компаний на так называемые колдунщики — интерактивные виджеты, появляющиеся на странице результатов поиска. В них «Яндекс» в основном рекламировал собственные сервисы. В феврале 2021 года ФАС по результатам проверки вынесла предупреждение поисковику и выставила условие, чтобы он прекратил дискриминировать другие сервисы и до 1 апреля создал равные условия для всех компаний.



«Яндекс» не выполнил требования, и ФАС возбудила дело о нарушении закона «О защите конкуренции». https://www.fontanka.ru/2021/04/13/69864806/ Очередное заседание по делу назначено на 23 сентября, сообщили в пресс-службе ФАС.



В пресс-службе «Яндекса» сказали, что в своем отчете компания отражает «все возможные риски, которые имеют гипотетическую вероятность, в том числе максимально возможный размер штрафа по делу о поисковой выдаче».

