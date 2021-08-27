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Полицейские нашли в гараже похищенного мужчину, наркотики, оружие и биты. Задержан старший инспектор ГИБДД

Полицейские задержали по подозрению в похищении человека и наркоторговле инспектора ГИБДД в Краснодаре

Краснодарские полицейские обнаружили в гараже мужчину в наручниках, который заявил, что его похитили трое, причем один из них оказался сотрудником ГИБДД. Об этом 27 августа сообщили в ГУ МВД по Кубани.

В том же гаражном кооперативе задержали троих подозреваемых. «При осмотре гаража полицейские обнаружили 120 таблеток, предположительно содержащих наркотическое вещество, предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 12 патронов к нему, а также электрошокер и 2 бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу», — описали все найденное в полиции.

По факту похищения человека проводится проверка, также задержанных проверяют на причастность к незаконному обороту наркотиков. «Установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Краснодару. По данному факту назначено проведение служебной проверки», — уточнили в МВД. Сотрудник отстранен от работы.

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Комментарии (4)

ДЮрьевич
А золотой унитаз это в соседнем регионе да?
Sadava
А разве такие новости опубликовывать еще не запретило руководство страной?
Иван 2пырьев
отличная новость
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