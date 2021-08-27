Издание The Blueprint 27 августа опубликовало фотографию, как считают журналисты, писателя Виктора Пелевина, сделанную в 2020 году. Последнее официальное появление на публике Пелевина состоялось в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио, где его сфотографировали рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным.



Журналист The Blueprint уверяет, что следы писателя ему удалось найти в даркнете, причем помог ему пользователь с ником Чекист, предоставивший ссылки на фото Пелевина разных лет. Издание опубликовало одну — якобы 2020 года.