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Фото Пелевина от Чекиста. Опубликован снимок писателя, не показывавшегося на публике 20 лет

Журналисты нашли современную фотографию Пелевина, не появлявшегося на публике 20 лет

Издание The Blueprint 27 августа опубликовало фотографию, как считают журналисты, писателя Виктора Пелевина, сделанную в 2020 году. Последнее официальное появление на публике Пелевина состоялось в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио, где его сфотографировали рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным.

Журналист The Blueprint уверяет, что следы писателя ему удалось найти в даркнете, причем помог ему пользователь с ником Чекист, предоставивший ссылки на фото Пелевина разных лет. Издание опубликовало одну — якобы 2020 года.

Компания, специализирующаяся на биометрических технологиях, проверила фотографию и утверждает, что сходство между старыми снимками писателя и новой достигает 75%, что позволяет говорить, что «с достаточно большой вероятностью это один и тот же человек».

Виктор Пелевин не появлялся на публике около 20 лет. Его телефонный номер никому неизвестен, соцсетями он также не пользуется. Является автором культовых романов «Generation П», «Чапаев и Пустота» и многих других. О последнем произведении Пелевина Transhumanism Inc. читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

goodbody
Все правильно делает.
Пелевина оценят по достоинству лет через 100.
266081655
Это ж надо - "соцсетями он также не пользуется".!
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