Издание The Blueprint 27 августа опубликовало фотографию, как считают журналисты, писателя Виктора Пелевина, сделанную в 2020 году. Последнее официальное появление на публике Пелевина состоялось в 2001 году на Литературном симпозиуме в Токио, где его сфотографировали рядом с Татьяной Толстой и Владимиром Сорокиным.
Журналист The Blueprint уверяет, что следы писателя ему удалось найти в даркнете, причем помог ему пользователь с ником Чекист, предоставивший ссылки на фото Пелевина разных лет. Издание опубликовало одну — якобы 2020 года.
Компания, специализирующаяся на биометрических технологиях, проверила фотографию и утверждает, что сходство между старыми снимками писателя и новой достигает 75%, что позволяет говорить, что «с достаточно большой вероятностью это один и тот же человек».
Виктор Пелевин не появлялся на публике около 20 лет. Его телефонный номер никому неизвестен, соцсетями он также не пользуется. Является автором культовых романов «Generation П», «Чапаев и Пустота» и многих других. О последнем произведении Пелевина Transhumanism Inc. читайте на «Фонтанке».