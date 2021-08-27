Курорты Краснодарского края не ждут вас. Роспотребнадзор запретил купаться в Анапе и Новороссийске

Пробы морской воды из зон рекреаций Анапы и Новороссийска не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Об этом сообщает РИА Новости 27 августа со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Специалисты изучили свыше 4000 проб, проанализировав их по микробиологическим, паразитологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям.

Свои выводы о необходимости ограничить купание в море эксперты Роспотребнадзора направили администрациям Анапы и Новороссийска.