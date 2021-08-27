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Крушение Су-24 в Пермском крае попало на видео. Лётчики живы, они находятся в больнице

Пилоты бомбардировщика Су-24, разбившегося в Пермском крае, живы и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — уточнили в ЦВО.

Тем временем последствия крушения военного самолёта попали на видео. На опубликованных очевидцами кадрах видны клубы дыма, образовавшиеся в результате аварии.

Автор: News Today/YouTube

Ранее «Фонтанка» писала, что Су-24 разбился под Пермью во время тренировочного полёта. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
Радует, что лётчики остались живы и не пришлось писать, что они до последнего уводили самолёт от жилых домов. А железо, ну и чёрт с ним. Лётчикам новый самолёт выдадут, ещё дороже и лучше прежнего.
Dimitry Antonov
За август месяц, это уже пятый летательный аппарат разбился? А август ещё не закончился.
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