«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — уточнили в ЦВО.
Тем временем последствия крушения военного самолёта попали на видео. На опубликованных очевидцами кадрах видны клубы дыма, образовавшиеся в результате аварии.
Автор: News Today/YouTube
Ранее «Фонтанка» писала, что Су-24 разбился под Пермью во время тренировочного полёта. По предварительным данным, крушение произошло из-за отказа техники.