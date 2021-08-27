«Совершившие катапультирование с потерпевшего аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолёта Су-24 члены экипажа обнаружены. В настоящее время они находятся в ближайшем лечебном учреждении. Жизни пилотов ничего не угрожает», — уточнили в ЦВО.



Тем временем последствия крушения военного самолёта попали на видео. На опубликованных очевидцами кадрах видны клубы дыма, образовавшиеся в результате аварии.

