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«Мордочка похожа на поросячью, только с усами». Жители Ржевки заметили у Горелого ручья интересную брюнетку

Жители Ржевки в Петербурге показали чёрную нутрию

Жители исторического района Ржевка в Петербурге показали чёрную нутрию, правда, для того, чтобы определить млекопитающее, пришлось созвать консилиум в соцсетях.

Обитательницу Горелого ручья заметили у 6-го Ржевского моста. Открытие для себя сделала петербурженка Наталья, которая пришла на место по вопросам благоустройства.

«Рядом плывет к берегу то ли ондатра, то ли выдра — в общем, довольно крупное (думаю, 2–3 кг) речное животное черного цвета, размером примерно с утку. Зверь, нисколько не стесняясь ни меня, ни плавающих рядом уток, спокойно и уверенно вышел на берег и направился к брошенному кем-то пакету с большим куском лаваша внутри. Открыл его по-хозяйски лапами, зубами, мордочкой — и давай уплетать.

Лапы у него с перепонками, а мордочка похожа на поросячью, только с усами», — так Наталья описала животное.

Женщина отметила, что млекопитающее аккуратно доело весь хлеб, погуляло немного по берегу в поисках еще чего-нибудь вкусного, но, не найдя ничего, нырнуло обратно в речку.

Местные жители отметили, что раньше собственники домов, стоящих на берегу ручья, выращивали нутрий, так что возможно брюнетка — родственница тех животных.

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Комментарии (2)

rpu01
Зимняя шапка бегает без хозяина!
Artem_
Видел ее) Именно там. Думал крыса)
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