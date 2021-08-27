Жители исторического района Ржевка в Петербурге показали чёрную нутрию, правда, для того, чтобы определить млекопитающее, пришлось созвать консилиум в соцсетях.



Обитательницу Горелого ручья заметили у 6-го Ржевского моста. Открытие для себя сделала петербурженка Наталья, которая пришла на место по вопросам благоустройства.

«Рядом плывет к берегу то ли ондатра, то ли выдра — в общем, довольно крупное (думаю, 2–3 кг) речное животное черного цвета, размером примерно с утку. Зверь, нисколько не стесняясь ни меня, ни плавающих рядом уток, спокойно и уверенно вышел на берег и направился к брошенному кем-то пакету с большим куском лаваша внутри. Открыл его по-хозяйски лапами, зубами, мордочкой — и давай уплетать.