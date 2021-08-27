В Петербурге рабочий упал с высоты, ремонтируя фасад доходного дома страхового общества «Россия» на Моховой

Рабочий сорвался вниз в центре Петербурга во время смены 27 августа. Об этом сообщает районная администрация.



Несчастный случай произошёл на Моховой, 28.

«В данном доме ведутся работы по капитальному ремонту фасада подрядной организацией «Интерком». Пострадавший в машине скорой помощи, жив», — добавили в пресс-службе администрации Центрального района.

На Моховой, 28, находится знаменитый доходный дом страхового общества «Россия». В разные годы в нём жили писатели Николай Лесков и Николай Никитин, а также командующий крейсером «Аврора» Лев Поленов.