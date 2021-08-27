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Ушедший в отставку после скандала с «загадочной русской» вице-канцлер Австрии признан виновным в коррупции. Он получил 15 месяцев условно

Суд назначил бывшему австрийскому вице-канцлеру Хайнц-Кристиан Штрахе 15 месяцев лишения свободы условно

Венский суд признал бывшего главу Австрийской партии свободы виновным в получении «пожертвования» от частной клиники Währing. Об этом 27 августа сообщает Deutsche Welle.

По версии обвинения, Штрахе предоставил клинике льготы, а взамен получил пожертвование в 10 тысяч евро для своей партии. Во время слушаний вскрылось и еще одно пожертвование, но на меньшую сумму. Владелец клиники Вальтер Грубмюллер получил 12 месяцев условно.

Бывший вице-канцлер настаивал на собственной невиновности. Судья же решила, что он не мог не знать о выделенных ему деньгах.

17 мая 2019 года была опубликована видеозапись, на которой экс-вице-премьер и уже бывший глава Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждает с некой «загадочной русской» возможность поддержки на выборах в обмен на будущие услуги. Богатая женщина якобы могла инвестировать большие средства, купив крупное издание Kronen Zeitung. Уже на следующий день Штрахе подал в отставку. Австрийская оппозиция воспользовалась ситуацией, потребовав роспуска правительства. По словам самого Штрахе, женщина на видео — не россиянка, а гражданка Латвии. Он уже назвал злополучную встречу на Ибице «роковой ошибкой».

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Комментарии (1)

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Как же обиделась загадочная прибалтийская дамка, которую назвали русской...
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