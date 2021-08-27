Ушедший в отставку после скандала с «загадочной русской» вице-канцлер Австрии признан виновным в коррупции. Он получил 15 месяцев условно

Венский суд признал бывшего главу Австрийской партии свободы виновным в получении «пожертвования» от частной клиники Währing. Об этом 27 августа сообщает Deutsche Welle.



По версии обвинения, Штрахе предоставил клинике льготы, а взамен получил пожертвование в 10 тысяч евро для своей партии. Во время слушаний вскрылось и еще одно пожертвование, но на меньшую сумму. Владелец клиники Вальтер Грубмюллер получил 12 месяцев условно.

Бывший вице-канцлер настаивал на собственной невиновности. Судья же решила, что он не мог не знать о выделенных ему деньгах.