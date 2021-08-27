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Комздрав Петербурга попросил 3 млрд на льготные лекарства

Комитет по здравоохранению попросил дополнительные 3 млрд рублей на 2022 год на льготное лекарственное обеспечение. Об этом во время «нулевых» чтений законопроекта о бюджете Петербурга 27 августа сообщил зампредседателя комитета Андрей Сарана.

«На льготное лекарственное обеспечение. Причем то, которое выделяется из бюджета города. Часть еще придет из федерального», — рассказал Сарана.

Также он выразил надежду, что четвертой волны коронавируса в Петербурге либо не будет вообще, либо она будет маленькой. Он уточнил, что иногородних студентов, которые в конце августа — сентябре приедут в Петербург, в случае положительного теста на ковид будут помещать в Ленэкспо.

«Когда пациент легкий, он лечится дома, а студенты не могут остаться в общежитии и не может [быть помещен] в обсерватор, потому что там находятся контактные люди, а не с ПЦРом положительным», — пояснил чиновник.

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