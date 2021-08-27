Комздрав Петербурга попросил 3 млрд на льготные лекарства

«На льготное лекарственное обеспечение. Причем то, которое выделяется из бюджета города. Часть еще придет из федерального», — рассказал Сарана.



Также он выразил надежду, что четвертой волны коронавируса в Петербурге либо не будет вообще, либо она будет маленькой. Он уточнил, что иногородних студентов, которые в конце августа — сентябре приедут в Петербург, в случае положительного теста на ковид будут помещать в Ленэкспо.



«Когда пациент легкий, он лечится дома, а студенты не могут остаться в общежитии и не может [быть помещен] в обсерватор, потому что там находятся контактные люди, а не с ПЦРом положительным», — пояснил чиновник.

