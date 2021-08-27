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«Я же девочка, меня надо простить». Катю с 7-дневным стажем вождения лишили прав за оставление места ДТП в Колпино

Водитель-новичок в Петербурге лишена прав после аварии в Колпинском районе

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности жительницу города на Неве за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся).

Как сообщили 27 августа в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, девушка по имени Екатерина получила права 13 июля. Через неделю на арендованной машине Hyundai Solaris она, двигаясь по дворовой территории дома 16 улицы Ижорского Батальона, совершила наезд на стоящий там автомобиль Skoda Rapid. После этого новоиспеченный водитель вышла из машины, посмотрела на поврежденную Skoda и уехала. Через некоторое время она вернулась к месту ДТП с друзьями. Компания осмотрела машину и вновь уехала. Никаких данных о себе (например, записки) виновница аварии не оставила.


Суду девушка пояснила, что свою вину признаёт и в содеянном раскаивается. Стаж вождения на момент ДТП составлял семь дней, и по её словам, она пока не чувствует габаритов. Екатерина просила суд не лишать её права управления ТС, поскольку «она — девочка, поэтому её надо простить».

После просмотра видео с совершённым ДТП и проезда нарушительницы по поребрикам, суд решил, что покидать место аварии нельзя никому вне зависимости от половой принадлежности, и лишил гражданку прав сроком на один год.

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Комментарии (10)

AlBerkut
Ой дура!
Адм.расследование фактически было? Нарушение подведомственности рассмотрения дела, при грамотном подходе весьма хороший шанс вернуть ВУ с прекращением производства по делу😉😎
Artem_
Лишить эту ТП прав пожизненно!
Игорь Титов
а через год ее выпустят, извинятся, вернут права и она выкатится....
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