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В Магнитогорске пенсионер умер после появления около дома блока с напоминанием о долгах. Полиция проводит проверку

Полиция начала проверку после смерти пенсионера в Магнитогорске, которому необычно «напомнили» о долгах

В Магнитогорске полиция проводит проверку после смерти пенсионера. Предполагается, что он не выдержал появления у своего дома блока с информацией о долгах за коммунальные услуги, пишет 27 августа РИА Новости со ссылкой на городское УМВД РФ.

Информация об инциденте появилась несколько дней назад в одном из городских пабликов. Пользователи рассказали, что 24 августа в поселке Звездный управляющая компания установила около дома пожилого мужчины красный «агитационный блок» с надписью: «Мои доходы не позволяют оплачивать камуналку (орфография сохранена)». Фамилии должников не указывались, позже надпись закрасили.

«После получения такой «красной метки» пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал, на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь вчера же погасила задолженность, которую «рисовала» обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний «позора под старость лет, перед всеми соседями» пенсионер скончался», — рассказали местные жители.

По словам автора поста, ранее организация устанавливала этот же блок под окнами дома другого жителя поселка.

«Участковыми уполномоченными сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства. В результате проверки будет дана правовая оценка действиям сторон», — заявили в полиции.

В обслуживающей компании ООО «Домоуправ-М» заявили, что размещение блоков осуществляется без привязки к дому должника. Целью таких акций называют «информирование жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков».

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Комментарии (7)

AndrewBarsik
Регулярного повышения цен на ЖКУ упырям-монополистам уже недостаточно. Они начали просто придумывать несуществующие долги. В Санкт-Петербурге этим промышляет Петроэлектросбыт, которому помогают шлюхи в мантиях. Не краснея, "рисуют" долги покойникам.
MrPegge
От жадности помер, не иначе. Не смог расстаться с копеечкой.
ldsDenis
Поставить этот блок на головы сложенных сотрудников ук, перед домом пенсионера.
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