Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Максим, на Зеленогорском шоссе, перед въездом на ЗСД, столкнулись легковой автомобиль KIA и грузовой ГАЗон Next, который, судя по фото, перевозил дрова. От удара грузовик съехал в кювет, а легковая загорелась.
«Хитросделанный киавод хотел повернуть налево через сплошную (чтоб до разворота не ехать), и, если б не ГАЗон, у него бы все получилось, — пишет Максим. — Он вообще не глядя повернул прям перед ГАЗоном. Мне этот ГАЗон чуть в лоб не прилетел».
По словам очевидца, все участники ДТП живы и — «что удивительно» — не пострадали. «КИА», судя по фото, удалось потушить при помощи огнетушителя.