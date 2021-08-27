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Попытка повернуть через сплошную на Зеленогорском шоссе разбилась о грузовик. Последствия удивили очевидцев

KIA загорелся, столкнувшись с грузовиком на Зеленогорском шоссе

Столкновение легковой машины с грузовиком на севере Петербурга переросло в пожар. Со слов очевидцев, к аварии привело нарушение ПДД.

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Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Максим, на Зеленогорском шоссе, перед въездом на ЗСД, столкнулись легковой автомобиль KIA и грузовой ГАЗон Next, который, судя по фото, перевозил дрова. От удара грузовик съехал в кювет, а легковая загорелась.

«Хитросделанный киавод хотел повернуть налево через сплошную (чтоб до разворота не ехать), и, если б не ГАЗон, у него бы все получилось, — пишет Максим. — Он вообще не глядя повернул прям перед ГАЗоном. Мне этот ГАЗон чуть в лоб не прилетел».

По словам очевидца, все участники ДТП живы и — «что удивительно» — не пострадали. «КИА», судя по фото, удалось потушить при помощи огнетушителя.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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