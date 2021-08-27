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Петербургский разработчик создал новинку для ВМФ. Это подводный беспилотник группового применения

Шойгу представили подводный беспилотник, созданный в Петербурге

Госмортехуниверситет Петербурга разработал для Военно-морского флота России подводный беспилотник АНПА-М. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя разработчика Алексея Блинкова.

«Основные его задачи — это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность», — рассказал Блинков на форуме «Армия-2021».

Новинка заинтересовала командование флота, которое представило ее министру обороны РФ Сергею Шойгу. Беспилотник весит меньше 10 килограммов, погружается на глубину до 50 метров и двигается на скорости до 2,5 узла. Его автономность — два часа, но благодаря дополнительным аккумуляторным отсекам может быть и больше.

Машина может работать в группе похожих аппаратов, которые базируются на «морских роботизированных платформах».

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Комментарии (21)

Игорь Титов
еще 80лет назад г.Адамав описал подробно всю эту шнягу, неужели руки дошли наконец
Валерий Мазнев
На этом фоне наших военно-технических достижений- рухнул очередной самолет Министерства Обороны: Су-24.На этот раз люди спаслись! Вам не кажется, что врагов нам уже не надо? Под руководством оберфельдмаршала, никогда не служившего в армии,- самоуничтожимся сами!
Zdobsi
Заморочили голову. Мало ли что можно насоздавать. Так бы и написали, ЛКИ изобрел подводный телеуправляемый аппарат. Поздравляем! Осталось изобрести радио заново.
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