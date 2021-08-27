Петербургский разработчик создал новинку для ВМФ. Это подводный беспилотник группового применения

«Основные его задачи — это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность», — рассказал Блинков на форуме «Армия-2021».

Госмортехуниверситет Петербурга разработал для Военно-морского флота России подводный беспилотник АНПА-М. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя разработчика Алексея Блинкова.

Новинка заинтересовала командование флота, которое представило ее министру обороны РФ Сергею Шойгу. Беспилотник весит меньше 10 килограммов, погружается на глубину до 50 метров и двигается на скорости до 2,5 узла. Его автономность — два часа, но благодаря дополнительным аккумуляторным отсекам может быть и больше.



Машина может работать в группе похожих аппаратов, которые базируются на «морских роботизированных платформах».

