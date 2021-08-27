Петербургский разработчик создал новинку для ВМФ. Это подводный беспилотник группового применения

Госмортехуниверситет Петербурга разработал для Военно-морского флота России подводный беспилотник АНПА-М. Об этом 27 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя разработчика Алексея Блинкова.
«Основные его задачи — это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность», — рассказал Блинков на форуме «Армия-2021».
Новинка заинтересовала командование флота, которое представило ее министру обороны РФ Сергею Шойгу. Беспилотник весит меньше 10 килограммов, погружается на глубину до 50 метров и двигается на скорости до 2,5 узла. Его автономность — два часа, но благодаря дополнительным аккумуляторным отсекам может быть и больше.
Машина может работать в группе похожих аппаратов, которые базируются на «морских роботизированных платформах».