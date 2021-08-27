На Парнасе 1 сентября откроется школа в форме ласточки

В Выборгском районе города 1 сентября откроется новый учебный корпус школы № 469. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», четырехэтажное здание спроектировано по индивидуальному проекту и с высоты птичьего полета по форме напоминает ласточку. Накануне открытия ее посетил начальник службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев.

Новый корпус рассчитан на 825 человек. Здесь на разных этажах разместятся ученики начальной школы и старшеклассники 10-го и 11-го классов. В центре школы расположены актовый зал по типу амфитеатра на 700 мест, столовая и зоны рекреации. Учебные классы оборудованы специальными интерактивными досками. Фасады и внутреннюю отделку выполнили в природной цветовой гамме. Внутри установлены подъемники и лифты, нанесена специальная тактильно-визуальная разметка для детей с ограниченными возможностями.

