На Парнасе 1 сентября откроется школа в форме ласточки

В Выборгском районе города 1 сентября откроется новый учебный корпус школы № 469. Как сообщает «Главстрой Санкт-Петербург», четырехэтажное здание спроектировано по индивидуальному проекту и с высоты птичьего полета по форме напоминает ласточку. Накануне открытия ее посетил начальник службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев.
Новый корпус рассчитан на 825 человек. Здесь на разных этажах разместятся ученики начальной школы и старшеклассники 10-го и 11-го классов. В центре школы расположены актовый зал по типу амфитеатра на 700 мест, столовая и зоны рекреации. Учебные классы оборудованы специальными интерактивными досками. Фасады и внутреннюю отделку выполнили в природной цветовой гамме. Внутри установлены подъемники и лифты, нанесена специальная тактильно-визуальная разметка для детей с ограниченными возможностями.
На первом этаже школы расположены два бассейна: 25-метровый — для учеников средних и старших классов и 10-метровый — для начальной школы. Также здесь есть большой и малый спортивные залы, стены которых обшиты акустическими панелями, подавляющими шум.
На прилегающей территории расположен большой спортивный стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками. Рядом — прямая беговая дорожка с мягким покрытием, площадки для гимнастики и подвижных игр.
Всего к настоящему моменту компания «Главстрой Санкт-Петербург» построила 4 здания школ и 6 современных детских садов на территории ЖК «Северная долина». На этапе строительства — взрослая и детская поликлиники. До конца года начнется строительство двух детских садов и двух школ.