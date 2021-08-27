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Забытый хозяйкой в квартире питон-гигант переедет в Ленинградский зоопарк

В Ленобласти суд лишил жительницу Назии права собственности на четырехметрового тигрового питона, которого она бросила в квартире без присмотра. Об этом 27 августа сообщает региональная прокуратура.

В ведомстве отметили, что тигровый питон попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. По российскому законодательству владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать меры безопасности.

Как пишет 47news, квартира, где находился питомец, передана банку за невыполнение кредитных обязательств. Владелица уехала, бросив питона на произвол судьбы. Бесхозную змею с декабря прошлого года кормили соседи, в основном куриной грудкой. Пресмыкающемуся порядка 12 лет, такие змеи неядовиты, они душат добычу собственным весом.

Северо-Западное управление Росприроднадзора

Суд лишил нерадивую хозяйку права собственности. Питон на постоянной основе переедет в Ленинградский зоопарк.

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