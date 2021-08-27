В Ленобласти суд лишил жительницу Назии права собственности на четырехметрового тигрового питона, которого она бросила в квартире без присмотра. Об этом 27 августа сообщает региональная прокуратура.



В ведомстве отметили, что тигровый питон попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. По российскому законодательству владелец дикого животного обязан содержать его в соответствии с биологическими особенностями, не оставлять без присмотра, принимать меры безопасности.