Восстание против машин. В Кудрово голый терминатор пошёл войной на «Шкоду»

Мужчина без забрала и с оголённым мужским достоинством устроил поединок с легковым автомобилем в Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 27 августа.



Прыгающий по припаркованным на Ленинградской улице автомобилям мужчина разбудил соседей в пять утра. Горожане наблюдали человека без одежды, боксирующего со «Skoda Superb». Об увиденном они сообщили в правоохранительные органы. На место приехал наряд вневедомственной охраны и задержал буяна.

«Наряд ОВО передал задержанного гражданина, ранее судимого за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств», — рассказали в Росгвардии.