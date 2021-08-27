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Восстание против машин. В Кудрово голый терминатор пошёл войной на «Шкоду»

Голый мужчина громил припаркованный автомобиль в Кудрово

Мужчина без забрала и с оголённым мужским достоинством устроил поединок с легковым автомобилем в Кудрово. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 27 августа.

Прыгающий по припаркованным на Ленинградской улице автомобилям мужчина разбудил соседей в пять утра. Горожане наблюдали человека без одежды, боксирующего со «Skoda Superb». Об увиденном они сообщили в правоохранительные органы. На место приехал наряд вневедомственной охраны и задержал буяна.

«Наряд ОВО передал задержанного гражданина, ранее судимого за хулиганство, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств», — рассказали в Росгвардии.

По словам очевидцев, пострадала не только «Шкода». Помяты крыши и капоты у «Мицубиси», «БМВ», «Лады» и «Опеля».

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Комментарии (4)

fortun
Кудрово - город контрастов.
ash364
еще не осень, а обострение уже пошло
iayaaz
обколются своею марихуаною...
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