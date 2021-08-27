В городе Куньмин (провинция Юньнань) на юго-западе Китая снесли 15 недостроенных башен, возведение которых обанкротившийся застройщик не мог завершить в течение семи лет. Высотки демонтировали одновременно. Этот момент попал на видео, которое 27 августа публикуют пользователи соцсетей и местные СМИ.

При этом одна из башен во время обрушения всё же устояла, хотя и накренилась. В соцсетях её назвали «Пизанской башней».

