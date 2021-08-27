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В Китае с недостроями борются взрывами. В городе Куньмин эпично снесли 15 башен обанкротившегося застройщика

В китайском Куньмине одновременно снесли 15 недостроенных высоток

В городе Куньмин (провинция Юньнань) на юго-западе Китая снесли 15 недостроенных башен, возведение которых обанкротившийся застройщик не мог завершить в течение семи лет. Высотки демонтировали одновременно. Этот момент попал на видео, которое 27 августа публикуют пользователи соцсетей и местные СМИ.

При этом одна из башен во время обрушения всё же устояла, хотя и накренилась. В соцсетях её назвали «Пизанской башней».

В сообщении уточняется, что теперь освободившийся участок попытается занять более удачливый девелопер.

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Комментарии (3)

264886171
Отличное решение!
У нас на очереди Мурино, Парнас и уплотнительная застройка в центре!
Велкам!
shushu
Глупость какая-то. А достроить уже никак нельзя было?
266115380
Основа китайской экономики - строить города без людей, потом их сносить, потом опять строить. Думается, что и наша "вертикаль" скоро до такого дойдет.
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