Россияне выиграли золото в командном турнире по фехтованию на Паралимпиаде

Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпиады в Токио в фехтовании на колясках 27 августа.



Золотые медали в составе сборной России получили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).



Кузюков — трехкратный чемпион мира и Европы. Ранее он также стал золотым медалистом в фехтовании на колясках в категории B. Шабуров — четырехкратный чемпион мира и Европы. Он уже выигрывал серебро в фехтовании на колясках в категории А. Юсупов — чемпион мира и Европы. Нагаев — серебряный и бронзовый призер мировых первенств и чемпион Европы.

