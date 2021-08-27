Россияне выиграли золото в командном турнире по фехтованию на Паралимпиаде

Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпиады в Токио в фехтовании на колясках 27 августа.
Золотые медали в составе сборной России получили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).
Кузюков — трехкратный чемпион мира и Европы. Ранее он также стал золотым медалистом в фехтовании на колясках в категории B. Шабуров — четырехкратный чемпион мира и Европы. Он уже выигрывал серебро в фехтовании на колясках в категории А. Юсупов — чемпион мира и Европы. Нагаев — серебряный и бронзовый призер мировых первенств и чемпион Европы.
В общей сложности на счету отечественной команды теперь восемь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград. Россияне занимают третье место в медальном зачете. Лидирует Китай (16–10–14), второе место занимают британцы (9–9–9).