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Россияне выиграли золото в командном турнире по фехтованию на Паралимпиаде

Российские шпажисты победили команду Китая со счетом 45:39 в финале командного турнира Паралимпиады в Токио в фехтовании на колясках 27 августа.

Золотые медали в составе сборной России получили Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев (запасной).

Кузюков — трехкратный чемпион мира и Европы. Ранее он также стал золотым медалистом в фехтовании на колясках в категории B. Шабуров — четырехкратный чемпион мира и Европы. Он уже выигрывал серебро в фехтовании на колясках в категории А. Юсупов — чемпион мира и Европы. Нагаев — серебряный и бронзовый призер мировых первенств и чемпион Европы.

В общей сложности на счету отечественной команды теперь восемь золотых, шесть серебряных и десять бронзовых наград. Россияне занимают третье место в медальном зачете. Лидирует Китай (16–10–14), второе место занимают британцы (9–9–9).

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