Успеть за изменениями. Требования к строительству сокращают, но их все равно много

Хотя строительство считается одной из самых консервативных отраслей, перемены в ней все-таки происходят, и значительные. Например, появляются новые материалы и конструкторские решений, но их применение пока ограничено из-за отсутствия необходимых бумаг. Например, как уточняют в Минстрое, это касается использования композитных материалов для усиления железобетонных конструкций, или же соле-песчаной смеси для укрепления фундаментов на вечномерзлых грунтах, строительства из крупногабаритных модулей так далее.
Для того, чтобы нормативная база успевала за развитием новых течений в отрасли, и не приходилось ежегодно разрабатывать новые технические условия, документы нужно обновлять быстро. При этом нужно исключить те требования, которые уже устарели. Как отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в прошлом году обязательные требования в строительстве сократили на 30%. А недавно премьер Михаил Мишустин утвердил обновлённый перечень национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства их количество сократилось более, чем наполовину (на 3800 единиц). В июне это года уже вступили в силу 30 новых и актуализированных сводов правил, еще 24 документа — с 1 июля.
Основная задача всего этого процесса — исключить все дублирующиеся требования, излишние согласования, не предусмотренные Градостроительным кодексом, а также нормы рекомендательного характера.
— Со временем совершенствуются и внедряются прогрессивные технологии строительства, появляются принципиально новые стройматериалы — и все это требует расширения возможностей стройки, создания новых стандартов и правил при реализации тех или иных объектов капитального строительства, — комментирует генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, — Именно такую работу сейчас осуществляет Минстрой, актуализируя и разрабатывая своды правил. Кроме того, эта деятельность направлена на сокращение количества обращений застройщиков или проектировщиков за получением специальных технических условий, необходимых в ряде случаев для какого-то конкретного объекта.
Именно технические условия игроки рынка называют одним из основных барьеров.
— На сегодня одна из самых болевых точек для застройщиков — получение справок от различных ведомств о выполнении технических условий, — пояснил Вячеслав Протасов, заместитель генерального директора СК «Дальпитерстрой». — Это сильно затягивает сдачу объектов. Вдобавок к этому в прошлом году в Градостроительный Кодекс РФ были внесены изменения, согласно которым с 1 января 2021 года для получения разрешения на ввод застройщики должны подтвердить передачу в эксплуатацию поставщикам ресурсов приборов учета. В дополнение к уже существующей справке о выполнении технических условий добавился «Акт приема-передачи в эксплуатацию приборов учета». Например, регламент получения справки от сбытовой компании ПЭС — от одного месяца. В целом «благодаря» этому нововведению сроки получения документов для ввода объекта в эксплуатацию увеличились минимум на полтора месяца.
Вообще все, что касается согласования строительных проектов с ресурсоснабжающими организациями — очень долгая история. К примеру, согласование проекта теплоэнергоустановки занимает до девяти месяцев, электроустановки — от трех до девяти месяцев, и т.д. Не говоря уже о предъявлении выполненных по проекту работ.
Еще один больной вопрос, который отметил эксперт — передача построенных сетей на баланс ресурсоснабжающих организаций. Этот процесс может растянуться до целого года и даже более. Что касается начала строительства, то здесь есть проблема с получением ордера ГАТИ, который необходим для начала строительных работ и прокладки инженерных сетей. По мнению Вячеслава Протасова, как раз схема получения ордера ГАТИ требует максимального упрощения. Также очень долго согласовывается архитектурно-строительный облик объекта (АГО) — процесс занимает от трех до шести месяцев, и с этим тоже надо что-то делать.
Но есть и прогресс — все же цифровая трансформация облегчила для застройщиков некоторые моменты — так, как подытожил эксперт, получение и продление разрешения на строительство в электронном виде стало проще.
Анна Романова, «Фонтанка.ру»