Успеть за изменениями. Требования к строительству сокращают, но их все равно много

Хотя строительство считается одной из самых консервативных отраслей, перемены в ней все-таки происходят, и значительные. Например, появляются новые материалы и конструкторские решений, но их применение пока ограничено из-за отсутствия необходимых бумаг. Например, как уточняют в Минстрое, это касается использования композитных материалов для усиления железобетонных конструкций, или же соле-песчаной смеси для укрепления фундаментов на вечномерзлых грунтах, строительства из крупногабаритных модулей так далее.

Для того, чтобы нормативная база успевала за развитием новых течений в отрасли, и не приходилось ежегодно разрабатывать новые технические условия, документы нужно обновлять быстро. При этом нужно исключить те требования, которые уже устарели. Как отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в прошлом году обязательные требования в строительстве сократили на 30%. А недавно премьер Михаил Мишустин утвердил обновлённый перечень национальных стандартов и сводов правил в сфере строительства их количество сократилось более, чем наполовину (на 3800 единиц). В июне это года уже вступили в силу 30 новых и актуализированных сводов правил, еще 24 документа — с 1 июля.

Основная задача всего этого процесса — исключить все дублирующиеся требования, излишние согласования, не предусмотренные Градостроительным кодексом, а также нормы рекомендательного характера.

— Со временем совершенствуются и внедряются прогрессивные технологии строительства, появляются принципиально новые стройматериалы — и все это требует расширения возможностей стройки, создания новых стандартов и правил при реализации тех или иных объектов капитального строительства, — комментирует генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов, — Именно такую работу сейчас осуществляет Минстрой, актуализируя и разрабатывая своды правил. Кроме того, эта деятельность направлена на сокращение количества обращений застройщиков или проектировщиков за получением специальных технических условий, необходимых в ряде случаев для какого-то конкретного объекта.

