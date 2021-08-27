Приморский районный суд арестовал на пять суток 27-летнего блогера, который разыгрывал людей в полицейской форме. У мужчины на счету не менее семи таких пранков, за которые его уже привлекали к ответственности, сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.



Парня задержали у дома 36, корпус 1, по Богатырскому проспекту. Добровольно представиться, показать документы и поехать в отдел полиции он отказался. Не напугало его даже упоминание статьи 19.3 КоАП РФ (о неповиновении законному распоряжению полицейского), поэтому стражам порядка пришлось увезти блогера силой.

