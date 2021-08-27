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«Мама с папой не одобряют». Пранкер-«полицейский» попался настоящим стражам порядка в Петербурге и получил пять суток

Петербургского блогера арестовали на пять суток за незаконное ношение полицейской формы

Приморский районный суд арестовал на пять суток 27-летнего блогера, который разыгрывал людей в полицейской форме. У мужчины на счету не менее семи таких пранков, за которые его уже привлекали к ответственности, сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Парня задержали у дома 36, корпус 1, по Богатырскому проспекту. Добровольно представиться, показать документы и поехать в отдел полиции он отказался. Не напугало его даже упоминание статьи 19.3 КоАП РФ (о неповиновении законному распоряжению полицейского), поэтому стражам порядка пришлось увезти блогера силой.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

В отделении он рассказал, что никого оскорблять не хотел — просто делал «позитивные видео» и больше так не будет. Мама с папой его увлечение не одобряют, работодатели тоже, потому что «иногда он может просто не появиться на работе».

Вину пранкер признал: согласен, что был неправ, когда носил форму, и будет менять формат творчества. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

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Комментарии (6)

AlBerkut
Самый прикол в том, что незаконное ношение фирменной одежды со знаками различия это от 1000 до 1500 руб, ну и + конфискация 'прикида', и всё...
Ну то есть припарковаться где под знаком это дороже, по 'прайс-листу' 😎😂😂
Noisymouse
Откуда столько придурков повыползало?((
lamer
Развелось чет многовато этих блогеров, пранкеров, вайнеров, стриммеров. На завод бездельников или на поля урожай собирать.
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