Приморский районный суд арестовал на пять суток 27-летнего блогера, который разыгрывал людей в полицейской форме. У мужчины на счету не менее семи таких пранков, за которые его уже привлекали к ответственности, сообщает 27 августа пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
Парня задержали у дома 36, корпус 1, по Богатырскому проспекту. Добровольно представиться, показать документы и поехать в отдел полиции он отказался. Не напугало его даже упоминание статьи 19.3 КоАП РФ (о неповиновении законному распоряжению полицейского), поэтому стражам порядка пришлось увезти блогера силой.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
В отделении он рассказал, что никого оскорблять не хотел — просто делал «позитивные видео» и больше так не будет. Мама с папой его увлечение не одобряют, работодатели тоже, потому что «иногда он может просто не появиться на работе».
Вину пранкер признал: согласен, что был неправ, когда носил форму, и будет менять формат творчества. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.