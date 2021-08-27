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Таксист опрокинул скорую в Москве. Пострадали водитель и фельдшер

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Серьезная авария с машиной скорой помощи произошла днем 27 августа на западе Москвы. В машине медиков травмы получили два человека.

Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, у дома 4 по проспекту Вернадского, на перекрестке с Университетским проспектом, столкнулись легковое такси и автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, медики ехали по Вернадского на красный свет, а таксист следовал со стороны Университетского. От удара скорая опрокинулась на бок.

В результате аварии, по предварительной информации, пострадали два человека: водитель и фельдшер скорой. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: «Дептранс.Оперативно»

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Комментарии (1)

А13579
Сколько ещё должно произойти таких аварий, чтобы водителей автомобилей со спецсигналами научили наконец-то этими спецсигналами правильно пользоваться? Относится не только к водителям скорых, ко всем, начиная с ГИБДД.
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