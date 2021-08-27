Серьезная авария с машиной скорой помощи произошла днем 27 августа на западе Москвы. В машине медиков травмы получили два человека.
Как сообщает Госавтоинспекция Москвы, у дома 4 по проспекту Вернадского, на перекрестке с Университетским проспектом, столкнулись легковое такси и автомобиль скорой помощи. По предварительным данным, медики ехали по Вернадского на красный свет, а таксист следовал со стороны Университетского. От удара скорая опрокинулась на бок.
В результате аварии, по предварительной информации, пострадали два человека: водитель и фельдшер скорой. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.