Российских школьников попросили ускориться. Длительность ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час

Российским школьникам сократили время для написания ЕГЭ по истории и обществознанию — с 235 до 180 минут. Об этом 27 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Рособрнадзора.
В опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) проектах контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2022 года также представлен ряд изменений.
Поскольку с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, структуру КИМов изменили во всех учебных предметах, кроме информатики — в нее включили новые модели заданий на применение знаний.
Так, например, в экзамене по базовой математике теперь будут проверять умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В ЕГЭ по биологии включено задание, для выполнения которого будет необходимо умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. Из работы по истории исключили сочинение, но добавили задание на установление причинно-следственных связей, кроме того, школьникам предложат работу с источниками о Великой Отечественной войне.
Изменения также затронули ЕГЭ по географии — его участникам предстоит проверить свои навыки поиска информации. Помимо этого, расширился список произведений для подготовки по литературе — в него вошло больше поэзии второй половины XIX—XX века, а также отечественной литературы XXI века и зарубежных произведений. Сочинения станут объемнее, по требованиям они должны будут содержать не менее 200 слов.
Полный перечень изменений опубликован на сайте ФИПИ.