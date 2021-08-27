Российских школьников попросили ускориться. Длительность ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час

Российским школьникам сократили время для написания ЕГЭ по истории и обществознанию — с 235 до 180 минут. Об этом 27 августа сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Рособрнадзора.



В опубликованных Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) проектах контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2022 года также представлен ряд изменений.



Поскольку с 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, структуру КИМов изменили во всех учебных предметах, кроме информатики — в нее включили новые модели заданий на применение знаний.

