В Петербурге возникли «технические проблемы» с «горячей линией» для жалоб на медиков

Круглосуточная «горячая линия» комитета по здравоохранению Петербурга столкнулась с техническими трудностями. Никто не отвечает по телефону, по которому можно пожаловаться на доступность и качество оказания медицинской помощи, а также сообщить про «взимание денежных средств».
«Уважаемые петербуржцы! На «горячей линии» Комитета по здравоохранению, телефон (812) 635-55-77, возникли проблемы технического характера, ведутся работы по их устранению», — сообщили в Комздраве 27 августа на своей странице «ВКонтакте».
На сайте Комздрава опубликован отчет, из которого следует, что за первый квартал 2021 года на телефонную «горячую линию» поступило 24 069 обращений. Из них 4 406 жалоб. По результатам их рассмотрения было принято 1 264 меры, в том числе два увольнения, 23 замечания, два выговора, девять предупреждений, 12 человек лишены премии, административные санкции приняты в четырех случаях.