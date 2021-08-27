В Петербурге возникли «технические проблемы» с «горячей линией» для жалоб на медиков

Круглосуточная «горячая линия» комитета по здравоохранению Петербурга столкнулась с техническими трудностями. Никто не отвечает по телефону, по которому можно пожаловаться на доступность и качество оказания медицинской помощи, а также сообщить про «взимание денежных средств».



«Уважаемые петербуржцы! На «горячей линии» Комитета по здравоохранению, телефон (812) 635-55-77, возникли проблемы технического характера, ведутся работы по их устранению», — сообщили в Комздраве 27 августа на своей странице «ВКонтакте».

