Петербургские программисты и дизайнеры получат гранты за разработку интерфейсов новых цифровых продуктов

В рамках конкурса St.Petersburg Young Design компания «Газпром нефть» запустила челлендж для молодых программистов и графических дизайнеров. Они будут разрабатывать интерфейсы новых цифровых продуктов на базе open source решения компании — дизайн-системы Consta.

В настоящее время ее компоненты уже используются в 70 цифровых сервисах, включая программы для поиска нефти с помощью искусственного интеллекта, а в перспективе система Consta должна стать универсальным открытым IT-сервисом для других нефтяных и промышленных компаний.