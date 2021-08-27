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Петербургские программисты и дизайнеры получат гранты за разработку интерфейсов новых цифровых продуктов

В рамках конкурса St.Petersburg Young Design компания «Газпром нефть» запустила челлендж для молодых программистов и графических дизайнеров. Они будут разрабатывать интерфейсы новых цифровых продуктов на базе open source решения компании — дизайн-системы Consta.

В настоящее время ее компоненты уже используются в 70 цифровых сервисах, включая программы для поиска нефти с помощью искусственного интеллекта, а в перспективе система Consta должна стать универсальным открытым IT-сервисом для других нефтяных и промышленных компаний.

Участники St. Petersburg Young Design будут разрабатывать интерфейсы для управления оборудованием, инструменты онлайн-мониторинга или личные кабинеты для клиентских сервисов. Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 10 сентября.

В конкурсе St. Petersburg Young Design принимают участие студенты и выпускники последних трех лет всех профильных вузов Санкт-Петербурга. Организаторы — Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица и Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации.

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