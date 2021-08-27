Многие завидуют котикам, но в эту «ленивую пятницу» поводов для зависти ленивцам ещё больше.
Ленинградский зоопарк 27 августа опубликовал в соцсетях https://vk.com/spbzoopark?_smt=groups_list%3A1 ролик, сделанный в вольере своих питомцев. «Насладитесь этим по-настоящему ме-е-е-е-дленным видео. На нём наши самые очаровательные ленивцы: самец Ирвин и две самочки — Соня и Кузя», — рассказывает зоопарк.
Ирвин — самый маленький, он уступает самкам и размером, и длиной шерсти, зато у него самый задиристый характер. Он прогоняет подружек с веток, на которых они так удобно устроились, порой по несколько раз за день. Однако ссоры у ленивцев, как и всё остальное, неспешные, поэтому проходят мягко и без лишнего драматизма. Вообще они одиночные животные, но иногда любят пообниматься и повылизывать друг другу носы.
«Спят эти смешные комочки по 12 часов в сутки, а в дикой природе могут дремать и все 20 часов. Разве это не повод для зависти у жителей мегаполисов? Давайте пожелаем нашим ленивцам сладких снов, сочных фруктов и овощей и, конечно же, маленьких ленивых детёнышей!» — предлагает зоопарк.