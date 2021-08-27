Многие завидуют котикам, но в эту «ленивую пятницу» поводов для зависти ленивцам ещё больше.



Ленинградский зоопарк 27 августа опубликовал в соцсетях https://vk.com/spbzoopark?_smt=groups_list%3A1 ролик, сделанный в вольере своих питомцев. «Насладитесь этим по-настоящему ме-е-е-е-дленным видео. На нём наши самые очаровательные ленивцы: самец Ирвин и две самочки — Соня и Кузя», — рассказывает зоопарк.

