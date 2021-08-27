Вячеслав Макаров рассказал, за что можно простить Бориса Ельцина

На заседании парламента Петербурга 27 августа спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Михаила Горбачева «предателем всех времен и народов» и рассказал, какие хорошие вещи сделал Борис Ельцин.



Макаров в ходе выступления в связи с годовщиной ГКЧП напомнил, как 30 лет назад «разрушили, раздолбали, развалили величайшее государство». «Для кого-то Горбачев — демократ или кто, для меня он никчемнейший человек в истории, <...> предатель всех времен и народов», — сказал спикер.



При этом он добавил, что Борис Ельцин сделал две хорошие вещи: ушел с поста и уступил место Владимиру Путину.

