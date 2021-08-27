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Вячеслав Макаров рассказал, за что можно простить Бориса Ельцина

На заседании парламента Петербурга 27 августа спикер ЗакСа Вячеслав Макаров назвал Михаила Горбачева «предателем всех времен и народов» и рассказал, какие хорошие вещи сделал Борис Ельцин.

Макаров в ходе выступления в связи с годовщиной ГКЧП напомнил, как 30 лет назад «разрушили, раздолбали, развалили величайшее государство». «Для кого-то Горбачев — демократ или кто, для меня он никчемнейший человек в истории, <...> предатель всех времен и народов», — сказал спикер.

При этом он добавил, что Борис Ельцин сделал две хорошие вещи: ушел с поста и уступил место Владимиру Путину.

«Ельцина можно простить за заключительную фразу "Берегите Россию"», — пояснил Макаров.

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Комментарии (23)

260843741
За что его прощать? Люди в нищете жили, жрать купить не на что было? Женщины в окна выходили, потому что детей не прокормить. Чечня... так сами продавали наших ребят боевикам. Армию развалили, промышленность развалили, сельское хозяйство. Худо-бедно учили и лечили, и то потому, что не успели добраться. Да и то больше на энтузиазме врачей и учителей. Рождаемость обвалилась. А уж в Питере при Яковлеве что с метро было? Да я скорее Матвиенко все грехи прощу за то, что она нам метро вернула, не надо было зимой на остановках по часу плясать, пока придет автобус, в который сесть можно.
VF812
С отсутствующими и мертвыми так легко спорить, да? Макаров, вы волоса не стоите ни того, ни другого, потому что вы корыстная мразь,помноженная на православное лицемерие поганого политрука.
candie
туда и дорога этому "величайшему государству".
и в "прощении" Ельцин не нуждается.
это пусть разного рода макаровы на прощение надеются
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