FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +18
73.99р87.06р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

Власти Дании больше не считают COVID-19 опасной инфекцией. С 10 сентября в стране отменят все ковид-ограничения

Власти Дании объявили об отмене коронавирусных ограничений с 10 сентября

Власти Дании больше не считают коронавирус опасной инфекцией. С 10 сентября в стране планируют отменить все действующие ковид-ограничения.

Решение связано с «рекордно высоким» уровнем вакцинации. Об этом сообщило DR 27 августа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, пандемия в Дании находится под контролем.

«Даже несмотря на то, что сейчас мы в хорошем положении, болезнь никуда не исчезла. И правительство без колебаний примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы общества», — отметил Хойнике.

Согласно официальной статистике, в Дании полностью вакцинировались 4 109 404 человека (79,8% населения). Жителей страны прививают препаратами от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Piter Russo
В Дании полностью привито 70% населения, привито первым компонентом 75% населения. Смертность - единичные случаи 0-2 в день при 500-1300 выявленных случаев заболевших в сутки.
Swebaka
А заголовки всё желтее и желтее...У уважаемой когда-то Фонтанки...
261099081
Фонтанка, вам точно нужен внимательный редактор.
Не выдавайте свои предположения за реальность.
В вашей же заметке процитировано, что "болезнь никуда не делась" и что "правительство примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу данные сферы общества" .
Дания снимает ограничения из-за того, что вакцинировано 80% населения, а не из-за того, что они перестали считать ковид опасным
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний