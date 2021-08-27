Власти Дании больше не считают COVID-19 опасной инфекцией. С 10 сентября в стране отменят все ковид-ограничения

Власти Дании больше не считают коронавирус опасной инфекцией. С 10 сентября в стране планируют отменить все действующие ковид-ограничения.



Решение связано с «рекордно высоким» уровнем вакцинации. Об этом сообщило DR 27 августа со ссылкой на министерство здравоохранения страны.



По словам главы ведомства Магнуса Хойнике, пандемия в Дании находится под контролем.



«Даже несмотря на то, что сейчас мы в хорошем положении, болезнь никуда не исчезла. И правительство без колебаний примет необходимые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные сферы общества», — отметил Хойнике.

