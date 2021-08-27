Гаражным кооперативам и яхт-клубам в Петербурге разрешат ставить мойки и станции техобслуживания

В Петербурге некоммерческие объединения автовладельцев получат право размещать на территории гаражных кооперативов инфраструктуру для ремонта, мойки и регулировки транспортных средств своих членов. Такой законопроект городской парламент на заседании 27 августа принял в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».



Возможность размещать такую инфраструктуру в рамках законопроекта могут получить также некоммерческие организации маломерных судов.



За инициативу проголосовали 34 депутата, против — семеро. Оппозиционные парламентарии дружно раскритиковали документ. Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова резюмировала проблему мониторинга за исполнением закона, по ее мнению, у комитета по контролю за имуществом и так не хватает специалистов. Парламентарий заявила, что законопроект нельзя поддерживать. Она пояснила, что хранение автотранспорта само по себе является прибыльным бизнесом, и она не видит основания без торгов предоставлять участки гаражным кооперативам, так как они уже получают взносы со своих членов.

