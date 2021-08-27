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Гаражным кооперативам и яхт-клубам в Петербурге разрешат ставить мойки и станции техобслуживания

В Петербурге некоммерческие объединения автовладельцев получат право размещать на территории гаражных кооперативов инфраструктуру для ремонта, мойки и регулировки транспортных средств своих членов. Такой законопроект городской парламент на заседании 27 августа принял в первом чтении, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Возможность размещать такую инфраструктуру в рамках законопроекта могут получить также некоммерческие организации маломерных судов.

За инициативу проголосовали 34 депутата, против — семеро. Оппозиционные парламентарии дружно раскритиковали документ. Депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова резюмировала проблему мониторинга за исполнением закона, по ее мнению, у комитета по контролю за имуществом и так не хватает специалистов. Парламентарий заявила, что законопроект нельзя поддерживать. Она пояснила, что хранение автотранспорта само по себе является прибыльным бизнесом, и она не видит основания без торгов предоставлять участки гаражным кооперативам, так как они уже получают взносы со своих членов.

Депутаты обратили внимание, что невозможно проконтролировать, кто будет пользоваться этой инфраструктурой — только члены кооперативов или сторонние автовладельцы.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров во время брифинга поддержал законопроект, но признал, что над ним еще предстоит работа.

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Комментарии (2)

AP-SPb
Ну надо же, наконец-то решили узаконить то, что де-факто существует со времен появления КАСов :) Как же теперь местные ментята да районные чинуши подкармливаться там будут? Что-то ЕдРо перед выборАми совсем берега попутало. Хорошо хоть "оппозиционные" депутаты у нас есть :)
Петр Петров
Яхт клубы все поразогнали!
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