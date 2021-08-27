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Чиновники и полицейские погрузились в ночную жизнь баров в центре Петербурга перед пятничным загулом

Администрация Центрального района совместно с полицией и ФНС провела ночной рейд по барам и кафе

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Мобильная группа из чиновников, полицейских и налоговиков в ночь на 27 августа прошлась по заведениям, на которые регулярно жалуются жители Центрального района.

Центр.Новости

Как сообщает пресс-служба администрации в телеграм-канале, искали также нарушения действующего законодательства, в том числе и соблюдения санитарных и коронавирусных ограничений.

В «Кофилине» на Итальянской, 12, участники группы не смогли получить от сотрудников действующий QR-код, а персонал там обслуживает посетителей без масок. Также нашли и несколько кальянов.

В Branch Garage на улице Печатника Григорьева также не нашли QR-кода и лицензии на реализацию алкогольной продукции.

А вот заведение на Боровой улице, 21, на момент проверки оказалось закрыто.

Фото: Центр.Новости

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