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Российская пловчиха Шабалина взяла вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Россиянка Валерия Шабалина стала золотой медалисткой Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Девушка финишировала первой с результатом 2 минуты 03,71 секунды.

Серебро и бронза достались английским спортсменкам Бетани Ферт (2.03,99) и Джессике-Джейн Эпплгейт (2.09,53). Заплыв проходил среди атлетов с интеллектуальными нарушениями.

Для 26-летней Шабалиной это вторая золотая медаль Игр в Токио. Ранее она стала чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем.

Сборная России завоевала седьмое золото и занимает третье место в медальном зачете. Также на счету российских спортсменов шесть серебряных и девять бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (13–6–12), вторые — британцы (9–9–8).

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