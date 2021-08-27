Российская пловчиха Шабалина взяла вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио

Россиянка Валерия Шабалина стала золотой медалисткой Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Девушка финишировала первой с результатом 2 минуты 03,71 секунды.



Серебро и бронза достались английским спортсменкам Бетани Ферт (2.03,99) и Джессике-Джейн Эпплгейт (2.09,53). Заплыв проходил среди атлетов с интеллектуальными нарушениями.



Для 26-летней Шабалиной это вторая золотая медаль Игр в Токио. Ранее она стала чемпионкой на дистанции 100 м баттерфляем.



Сборная России завоевала седьмое золото и занимает третье место в медальном зачете. Также на счету российских спортсменов шесть серебряных и девять бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (13–6–12), вторые — британцы (9–9–8).

