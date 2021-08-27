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Петербургская фирма расфасовывала некачественный творог и продавала детсаду в Гатчине

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора выявило предприятие, которое грубо нарушило требования ветеринарного законодательства при производстве молочной продукции. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Представители федеральной службы обнаружили, что компания «Дельта», работающая в поселке Лесное в Петербурге, оформило ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 100 килограммов 9-процентного творога.

Согласно данным декларации о соответствии, фирма изготавливала кисломолочный продукт по ГОСТу, однако в системе «Меркурий» отсутствовали сведения о том, что в адрес предприятия оформлялись ВСД на необходимое сырье — молоко, сливки и закваски.

В действительности фирма закупала некачественный творог у двух других компаний, после чего товар фасовали и перекладывали в другую тару. Продукт поставляли в детский сад Гатчины.

В августе постановлением должностного лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора компанию «Дельта» привлекли к административной ответственности по 14.43 статье КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

walker-СПб
оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Серьезно? А чего не на 100 рублей хоть? А конторка и дальше будет дрянью людей травить? Гениально.
BaGira
Я поражаюсь просто какие есть сволочи! Детям же поставляют! Тут можно долго все наши беды на правительство валить, если среди нас такие отбросы живут! Своих то наверняка качественным кормят!
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